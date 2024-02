Occupavano abusivamente una villa disabitata a Castelfranco Emilia. Nell’ambito di controlli organizzati per la prevenzione di reati predatori, i carabinieri hanno notato la porta dell’edificio aperto e subito all’ingresso tracce di bivacchi, come resti di cibo e indumenti sparsi. In una camera da letto sono stati identificati due uomini di 60 e 20 anni, denunciati in stato di libertà per invasione di terreni o edifici.