Nel video le interviste a:

Stefania Ascari, Deputata Movimento Cinque Stelle

Barbara Degli Esposti, Mamma di Alex Bonucchi

Ivana Ferri, Nonna di Alex Bonucchi

Si alza la voce dei familiari di Alex Bonucchi. E si alza rivolgendosi direttamente al Governo, affinché non chiuda gli occhi su una vicenda con ancora molti punti da chiarire. Il caso del modenese di 25 anni Alex Bonucchi si è chiuso senza nessun responsabile, secondo la giustizia algerina. Il giovane è morto a gennaio 2021 durante una trasferta di lavoro, in un hotel di Algeri, mentre usciva da una piscina. Due autopsie, hanno sottolineato i familiari, hanno rilevato come causa della morte una folgorazione. Il giovane avrebbe toccato un cavo scoperto, ma la sentenza finale al termine del processo sui responsabili, ha assolto il rappresentante legale dell’hotel, dichiarando che la morte è sopraggiunta a causa di condizioni cardiache pregresse della vittima. La deputata Cinque Stelle Stefania Ascari ha di recente depositato una interrogazione rivolta al ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’obiettivo è quello di portare il processo in Italia. La madre della vittima, Barbara Degli Esposti, presente alla conferenza in Camera dei deputati, con la madre e la figlia, ha anche chiesto che il cuore e il polmone destro del figlio, trattenuti per accertamenti di cui non si conosce l’esito, vengano restituiti