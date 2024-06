Nel video, le interviste a:

Roberto Ghini, Avvocato difensore di Mohamed Gaaloul

Cosimo Zaccaria, Avvocato della madre di Alice Neri

Le telecamere al centro della nuova udienza in tribunale nel lungo processo sulla morte di Alice Neri, oltre ad altre testimonianze importanti, come quella del marito, Nicholas Negrini. Un’udienza chiave sia per la difesa che per l’accusa dell’unico imputato, Mohamed Gaaloul, come sempre presente in aula. Scandagliati i video che riprendono gli spostamenti dell’auto di Alice, dal bar di Concordia dove ha incontrato Mohamed Gaaloul, fino a Fossa, dove è stata trovata carbonizzata insieme alla sua auto. Per la difesa del giovane tunisino, c’è stata una lettura superficiale del materiale acquisito. Anche per i legali della famiglia di Alice Neri si tratta di un’udienza importante, ma diversamente dalla difesa, sono convinti che quelle telecamere siano fondamentali per dimostrare la colpevolezza di Gaaloul.