Oggi nella nostra provincia sono 75 i casi positivi al Coronavirus in più, altri 10 i decessi, 6 uomini e 4 donne. Modena conta quattro vittime; due sono di Pavullo; le restanti sono di Carpi, San Felice, Ravarino, Serramazzoni. Crescono fortunatamente anche i guariti: 27 in più rispetto a ieri quelli clinici, 8 quelli risultati negativi al doppio tampone. In totale sono 146 le persone che hanno sconfitto il virus. Dei 75 nuovi casi positivi, 63 sono in isolamento domiciliare, 1 è ricoverato in terapia intensiva, 11 in altri reparti