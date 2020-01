Il Carpi comincia il 2020 con un pareggio casalingo, fermato sull’11 dal Sudtirol nel primo dei tanti scontri diretti di questa prima parte di ritorno. Riolfo schiera da subito Vano, out da un mese, ma è Biasci ad aprire la gara con una grande giocata al 19’, dopo invito di Saber, che elude il portiere Cucchietti e Vinetot per l’1-0. Nella ripresa al 28’ però arriva il pari altoatesino con la punizione di Casiraghi che beffa un Nobile non esente da colpe, poi il Carpi non riesce più a essere pericoloso. L’1-1 mantiene il -4 dal Vicenza capolista che ha pareggiato 0-0 a Fermo, ma la Reggiana sale a -1.