Il Carpi si impone per 3-2 nel primo galoppo del 2020, opposto in amichevole allo stadio Cabassi in mattinata al Renate, terzo nel girone A di Lega Pro. Riolfo fa le prove generali per la sfida del 12 col Sudtirol inserendo Boccaccini per l’acciaccato Ligi (che è comunque squalificato) al centro della difesa e confermando Maurizi e Jelenic alle spalle di Biasci, con Vano che invece è rimasto a riposo. Immediato il vantaggio biancorosso con un bolide di Saric al 5’, gioia durata 2’ perché subito dopo Rada anticipa Rossoni e mette dentro il pari da due passi. Il Renate di Aimo Diana sorpassa grazie alla bella punizione di Galuppini al 26’, ma prima della mezz’ora Biasci, dopo un’azione personale dirompente a destra, firma il 2-2. Nella ripresa due volte Nobile salva il Carpi, poi Biasci e Jelenic sfiorano il 3-2 prima delle girandola dei cambi in cui i due tecnici danno spazio a tutti gli effettivi. Nel finale è proprio Mastaj, inserito nel tridente con Tommasone e Van der Heijden alle spalle di Carletti, a firmare con il destro il gol della vittoria.