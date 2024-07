Mare o montagna fa poca differenza, i rincari toccano tutti: per Altroconsumo le spiagge segnano un rincaro dei prezzi del 23%, la montagna del 27%. Tante sono le indagini effettuate per dare un valore, una percentuale ai prezzi salati che segnano l’estate 2024. Aumenti importanti, che in molti casi hanno o stanno incidendo sulle vacanze degli italiani. Secondo l’Istat a salire vertiginosamente sono i prezzi dei voli nazionali che segnano un + 24,4%. Per le associazioni dei consumatori anche il trasporto ferroviario ha subito un aumento, in questo caso del + 9,3%; + 7,9% i rincari dei parchi divertimento, non mancano gli stabilimenti balneari, le piscine e le discoteche, saliti del 5,7%.

Sotto la lente anche i prezzi stellari degli autogrill. A definire una percentuale che fa riflettere è Confcommercio secondo cui il 16% degli italiani non andrà in vacanza, il 33% non potrà per mancanza di disponibilità, mentre per il 23,5% ci sono priorità maggiori. I modenesi non fanno eccezione e sono costretti, anche quest’anno, a regolarsi sulla base della disponibilità del portafoglio. Ma anche per chi decide di passare le ferie sotto la Ghirlandina, la musica cambia poco: a dircelo, i tanti stranieri arrivati nella nostra città.