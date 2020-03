Cantiere sospeso, è impossibile mantenere le distanze fra i lavoratori. Le palazzine del comparto Morane-Vaciglio sono il primo cantiere di Modena che decide di sospendere momentaneamente i lavori per questioni di sicurezza legate all’emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa delle due principali imprese realizzatrici Aec Costruzioni e Cmb e segue l’appello che l’Ance (L’Associazione nazionale cantieri edili) ha portato al Governo secondo cui è impossibile garantire la sicurezza e salute degli addetti nei cantieri. Troppi i rischi. Oltre alla carenza di mascherine in commercio, in un cantiere è impossibile mantenere la distanza di un metro fra gli operai. La decisione riguarda sia il cantiere delle palazzine che quello delle opere di urbanizzazione, a cominciare dalle strade di accesso al comparto. L’Ance chiede al Governo un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza, una richiesta che deriva dalla consapevolezza che i rischi di salute dei lavoratori al momento non sono gestibili.