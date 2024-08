Si apre un agosto difficile per i pendolari del trasporto ferroviario. Dopo un luglio complicato, fatto di cancellazioni e ritardi di alta velocità e regionali a causa dell’incidente alla stazione di Parma, ora a creare difficoltà sono i cantieri. Diversi interventi alle linee ferroviarie renderanno necessarie modifiche ai treni ad alta percorrenza con possibili ritardi e cancellazioni. In particolare, Trenitalia prevede fino a 2 ore di ritardo sulla Milano-Bologna tra il 12 e il 18 agosto, quando la linea sarà parzialmente interrotta, mentre dal 19 al 25 sarà interessata da riduzioni di velocità. Ritardi e cancellazioni di treni a lunga percorrenza si registrano già da giorni, sempre per via di lavori sulla linea, ma a cascata, potranno riguardare anche altri convogli, come i treni regionali. Se i lavori sono necessari, con cantieri finanziati in larga parte con fondi del PNRR, per il Codacons sono stati programmati nel momento peggiore, poiché impatteranno necessariamente sugli spostamenti estivi dei turisti. Disagi che si aggiungono ai numerosi problemi tecnici registrati già a luglio (74 quelli contati dall’associazione). D’altra parte, Reti Ferroviarie Italiane difende la correttezza del periodo, asserendo che le manutenzioni prevedono un rigoroso rispetto dei tempi. I clienti delle Frecce interessate dalle modifiche sono intanto stati informati delle variazioni tramite smart caring con circa 17.000 mail e 800 sms inviati. Nei casi di ritardi maggiori di 60’ o cancellazioni e limitazioni, ai clienti è stata evidenziata la possibilità di riprogrammare il viaggio, o rinunciarvi ottenendo il rimborso integrale del titolo di viaggio acquistato.