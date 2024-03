Nel video l’intervista a Luca Negrini, Candidato Sindaco Modena

Il centrodestra ha trovato la quadra sui candidati in vista delle amministrative del 2024. Dopo un tavolo organizzato ad hoc a Roma alla presenza dei principali esponenti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, la partita a Modena, Sassuolo e Reggio Emilia si è conclusa con tre candidature unitarie. A correre sotto la Ghirlandina sarà Luca Negrini di Fratelli d’Italia, a Sassuolo il leghista Pier Francesco Menani, mentre a Reggio Emilia scenderà in campo il forzista Giovanni Tarquini. Una vera e propria distribuzione tra i tre partiti della coalizione. A fare da ago della bilancia è stata la decisa scelta di Forza Italia di puntare tutto su Tarquini a Reggio Emilia. A cascata, si è risolta la questione a Sassuolo, dove tra Menani e Alessandro Lucenti l’ha spuntata il sindaco uscente, che ora affronterà il candidato di centrosinistra Matteo Mesini. “Accolgo con entusiasmo – ha dichiarato Menani – la candidatura di un centrodestra unito. Adesso è necessario iniziare a lavorare sul territorio per mettere assieme un programma credibile, che ci permetta di vincere. Al centro ci sarà sicuramente la sicurezza, per la quale penso sia stato fatto tanto, ma non bisogna abbassare la guardia, e ancora l’ambiente e la viabilità”. A Modena è stato risolto il braccio di ferro tra il forzista Piergiulio Giacobazzi e Luca Negrini: l’imprenditore di 33 anni, già Presidente cittadino di Fratelli d’Italia si dice pronto a lavorare a un programma che ha già come temi saldi la sicurezza e la pulizia della città

Nell’area di centrodestra a Modena non va dimenticata la lista civica Modena per Modena che vede nella Professoressa Maria Grazia Modena la prima donna a candidarsi a sindaco della città.