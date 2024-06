Nel pomeriggio cadranno i veli sul nuovo campionato di Serie C, che dopo tre anni di assenza riabbraccerà dal 25 agosto anche il Carpi. Dopo il Consiglio direttivo di Lega Pro del mattino, verranno svelati i tre raggruppamenti coi biancorossi che sono destinati nel girone “B”, quello del Centro Italia. Una sorta di B2 visto lo spessore e la tradizione di tante rivali, di cui quattro sono state nell’ultimo decennio in A come i biancorossi, Ascoli, Perugia, Pescara e Spal. La bozza sembra ormai definita, ma restano due dubbi: il primo sarà sciolto dal sorteggio che manderà in ogni girone una Under 23 fra Milan, Juve e Atalanta, il secondo invece riguarda la formazione del Nord fra Legnago, Clodiense e Pergolettese che sarà costretta a scendere dal girone “A” al “B”. Comunque vada, per il Carpi solo due saranno i derby regionali, quelli con Rimini e Spal, poi nel girone Calanca e compagni sono già certi di trovare le liguri Entella e Sestri Levante, le marchigiane Ascoli e Vis Pesaro, le umbre Ternana, Perugia e Gubbio, le toscane Arezzo, Lucchese, Pontedera e Pianese, le abruzzesi Pineto e Pescara, la molisana Campobasso e la sarda Torres. Un girone che vede due retrocesse dalla B, Ascoli e Ternana, mentre oltre al Carpi ci sono le altre due neopromosse Pianese e Campobasso già affrontate nella Poule scudetto.