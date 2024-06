Il Carpi ricomincerà dal girone “B” della Serie C la sua marcia fra i professionisti. La Lega Pro ha reso noti nel pomeriggio i tre raggruppamenti da 20 squadre ciascuno e la squadra di Serpini, come da previsioni, è finita in quello del centro Italia, una sorta di B2 visto lo spessore e la tradizione di tante rivali, di cui quattro sono state nell’ultimo decennio in A come i biancorossi, Ascoli, Perugia, Pescara e Spal. Due erano i dubbi della vigilia: il primo sulla squadra Under 23, il secondo sulla formazione costretta a scendere dal girone “A” al “B”. Il primo è stato sciolto con il sorteggio, che ha spedito il Milan Under 23 nel gruppo “B”, con Atalanta nel girone “A” e Juve nel “C”. Il secondo ha visto il Legnago dirottato nel girone “B”, mentre Clodiense e Pergolettese sono rimaste nel girone del nord. Oltre a rossoneri e veronesi il Carpi affronterà i due derby regionali con Rimini e Spal, poi se la vedrà con le liguri Entella e Sestri Levante, le marchigiane Ascoli e Vis Pesaro, le umbre Ternana, Perugia e Gubbio, le toscane Arezzo, Lucchese, Pontedera e Pianese, le abruzzesi Pineto e Pescara, la molisana Campobasso e la sarda Torres. Come noto si parte il 25 agosto, i tre turni infrasettimanali sono quelli del 25 settembre, 30 ottobre e 12 marzo, mentre la regular season si chiude il 17 aprile.