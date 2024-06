Ancora una settimana e poi il calciomercato aprirà ufficialmente e anche per il Modena arriveranno i primi annunci. In entrata dovrebbero riguardare l’attaccante Alberti, svincolato dopo la retrocessione in D col Fiorenzuola, e Caldara, pronto ad arrivare a parametro zero dal Milan. La difesa di Bisoli sarà uno dei reparti che cambierà volto, con alcune novità sugli esterni dove piace Riyad Idrissi, mancino classe 2005 del Cagliari, con la cui Primavera ha giocato 34 gare segnando 3 reti, che è seguito anche dalla Reggiana. Da quella parte sembra ormai chiusa l’avventura gialloblù di Niccolò Corrado che tornerà alla Ternana e potrebbe essere girato in B. Resterà di sicuro Fabio Ponsi, in campo 26 volte l’anno scorso, sarà valutato in ritiro Guiebre rientrato dal prestito, mentre ha le valigie pronte Shady Oukhadda, che piace allo Spezia. Il ds ligure Macia ha fatto un sondaggio col Modena e l’affare si potrebbe fare, con l’esterno ex Gubbio che dopo 3 anni e 68 presenze è pronto a salutare Modena. Occhio poi alle gerarchie in porta. Dopo essersi ripreso il posto nel finale di campionato scorso, Riccardo Gagno sarà salvo sorprese il titolare dei pali gialloblù anche quest’anno, ma alle sue spalle sia Seculin che Vandelli hanno il contratto in scadenza e la loro permanenza è difficile. L’ex Pistoiese ha un paio di offerte, per Vandelli invece è sfumata la pista Carpi, che ha scelto Sorzi ex Fiorenzuola. E allora il nome nuovo è quello di Jacopo Furlan, classe ’93 che quest’anno ha giocato 11 gare fra Perugia e Catania.