Il mercato del Modena inizia a prendere forma, in attesa degli annunci attesi per la prossima settimana di Caldara e Alberti. Intanto la prima certezza è l’arrivo fra i pali di Jacopo Sassi, classe 2003, prelevato in prestito con opzione di valorizzazione dall’Atalanta. Il giocatore arriva da una buona stagione alla Pro Vercelli in C dove ha giocato 31 gare di campionato e una di playoff nella sua seconda esperienza fra i professionisti, dopo quella con la maglia del Giugliano di un anno fa dove aveva messo insieme 28 gettoni. Sassi ha fatto tutta la trafila nell’Atalanta, dove nel 2021 ha giocato anche 5 gare di Youth League, la Champions del campionato Primavera e nel 2022 è stato anche due volte in panchina in Serie A, convocato da Gasperini nelle due gare con Venezia e Torino. Lo scorso 10 giugno ha anche debuttato fra i pali dell’Under 21 azzurra del Ct Nunziata nel torneo Revello di Tolone contribuendo al successo ai rigori su Panama. Con Seculin e Vandelli destinati a partire, al momento Sassi farà coppia con Gagno, titolare designato.

In casa Sassuolo arriva intanto il primo addio ufficiale di un mercato che potrebbe portare a tante partenze dopo la discesa dalla A. Matheus Henrique è da ieri ufficialmente un giocatore del Cruzeiro: il centrocampista brasiliano classe ’97 torna dunque in patria dopo 3 stagioni in neroverde dove ha giocato in tutto 86 gare segnando 6 reti. Il Sassuolo dalla sua cessione ha incassato 10 milioni totali, 7 di base fissa e 3 legati ai bonus e alle presenze con il club brasiliano.