All’interno le interviste a

Federico Pecorari (d.s. Cittadella)

Enrico Frigieri (allenatore Sanmichelese)

La Sanmichelese fa sul serio e resta in piena corsa per il 2° posto di Eccellenza. I sassolesi hanno sbancato il Botti di Modena nell’ultimo turno portandosi a -1 dal Nibbiano, primo inseguitore della Bagnolese capolista. Per domare un’ottima Cittadella è servita la doppietta di Giovanni Habib, salito a quota 14 reti in stagione. Lo 0-0 si sblocca dopo 16’, quando Habib calcia dal limite e la palla, deviata dal corpo di Razzoli, scavalca con una traiettoria beffarda il portiere Schiuma. La Cittadella alla mezz’ora però trova il pari dal dischetto: è Nartey che viene atterrato in area, con Scarlata che tocca quota 12 battendo Giaroli dagli 11 metri. Prima del riposo lo stesso Giaroli salva su Lo Bello con una prodezza. Poi nella ripresa Habib di testa riporta avanti la Sanmichelese, che al 93’ viene graziata da Scarlata che stavolta spara alle stelle il rigore del possibile pari.