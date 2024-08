E’ mistero sulla morte della 58enne Daniela Venturelli, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri nella sua abitazione, steso nel letto al contrario, le gambe verso i cuscini e in avanzato stato di decomposizione. Un elemento che ha portato gli investigatori anche verso l’ipotesi peggiore, quella di un omicidio, senza escluderne altre, come un dramma legato alla solitudine, una lesione alla schiena della donna che potrebbe essere compatibile con una cosiddetta arma bianca. Ma è ancora presto per fare congetture, determinante sarà l’autopsia che potrà rispondere a tanti interrogativi. A chiamare i soccorsi il figlio che abita al piano di sotto della palazzina e che è stato condotto in questura per ascoltare la sua versione del fatto. Un dramma che comunque fa emergere un vuoto intorno, nessuno che se ne sia accorto prima dell’assenza della donna, che la 58enne da alcuni giorni non testimoniava in alcun modo la sua presenza? Una morte che ha lasciato stupore e dolore nel vicinato, residenti o lavoratori che pur non volendo rilasciare testimonianze, hanno raccontato di una persona che da tempo non si vedeva, qualcuno l’aveva intravista solo un paio di volte. Ricordano invece che in passato si esibiva come cantante, poi un’altra storia di vita. Due i figli, un maschio e una femmina, ma tanto, il silenzio intorno alla famiglia, che sembra per alcuni di loro fossero presenti problemi di salute. Sul posto ieri la squadra mobile della Polizia di Stato e la Polizia scientifica oltre al magistrato che ha disposto il trasferimento del corpo della 58enne in medicina legale.