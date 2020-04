Che estate sarà quella che ci apprestiamo a vivere? Per milioni di italiani estate vuol dire mare e una buona notizia arriva dal sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi: “Il governo è al lavoro per permettere le vacanze in spiaggia” ha dichiarato. Resta da capire come si presenteranno gli stabilimenti balneari nell’epoca del coronavirus. Tante le idee sul tavolo: dal distanziamento fra gli ombrelloni, alla prenotazione obbligatoria fino alla sanificazione periodica della sabbia. E fra chi sta provando a immaginare un ritorno in spiaggia c’è anche la “Nuova Neon Group 2” di Serramazzoni. Nell’azienda di proprietà di Claudio Ferrari si sta progettando uno stabilimento della riviera romagnola dove lettini e ombrelloni sono protetti da pareti plexiglass di 4,5 metri per lato con un accesso ampio un metro e mezzo. Tra le proposte c’è anche quella di lasciare almeno tre metri tra un ombrellone e l’altro, in aggiunta a barriere trasparenti da inserire tra ogni coppia di lettini. La “Nuova Neon Group 2”, già al lavoro nella realizzazione di schermi per banche e farmacie, ha fatto sapere che diverse richieste sono arrivate sia dai balneari che dai ristoratori e sono pronti a partire con la produzione. Molti paesi attueranno severe restrizioni nei confronti dei turisti in arrivo dall’estero. Difficile al momento immaginare una vacanza alle Baleari o su un’isola greca. Più facile invece che si possa viaggiare in Italia magari riscoprendo luoghi come il nostro Appennino e la Riviera.