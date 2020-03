Modena si lascia alle spalle un bollettino nero, in attesa del nuovo aggiornamento del pomeriggio. L’ultimo bilancio proveniente dai nostri ospedali parla di 115 casi positivi in più al coronavirus, e di sei ulteriori morti. In dettaglio, si tratta di un uomo di Fiorano di 85 anni, un carpigiano di 64, un 86enne di Mirandola, un 80enne di Modena e due donne, una del capoluogo di 83 anni e una di Carpi di 91. Ma c’è anche un lato chiaro nel bollettino: dei nuovi 115 pazienti, la maggior parte, 69, sono in isolamento domiciliare perché con sintomi lievi. 4 sono in terapia intensiva, 42 ricoverati in altri reparti. E ad oggi, sono in totale 27 le persone clinicamente guarite, che non presentano più sintomi. Due di loro sono anche guarite completamente, risultando cioè negative al doppio tampone. 13 di queste sono di Carpi, 6 di Modena, Fanano, Novi, Pavullo, Sassuolo, Soliera e Vignola plaudono alla guarigione di un paziente a testa; altri due non sono invece residenti in provincia. In Regione sono in totale 152 le persone guarite, 17 delle quali completamente. Un numero, anche questo, destinato ad aumentare, perché come citava il messaggio dell’azienda ospedaliero universitaria lanciato nei giorni scorsi: dal coronavirus si guarisce. Intanto, per i malati sono stati allestiti dalla regione altri 211 letti, per un totale di 2.691 allestiti solo per l’emergenza. 250 sono quelli aggiuntivi a Modena, 70 di essi sono di terapia intensiva.