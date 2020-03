Nel video l’intervista a Luca Bagnoli, Commissario cittadino Lega

Un no netto al bilancio preventivo approvato durante la seduta consigliare di giovedì arriva dalla Lega, contraria, su tutta la linea, a un documento strutturato su una situazione socio-economica ancora non gravata dall’emergenza coronavirus. Nella critica del Carroccio finisce soprattutto il tema dell’aumento dell’addizionale Irpef, che in una situazione grave come quella che sta vivendo il territorio, potrebbe portare a una spirale recessiva legato a un calo complessivo del PIL della popolazione. La delibera approvata dalla maggioranza, ricorda la Lega, colpirà i redditi superiori ai 15mila euro, senza risparmiare quindi le famiglie non abbienti.