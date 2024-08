Nel video Sghaier Ben Abdallah

Abita in Italia da vent’anni, quasi tutti passati a Modena. Ha un lavoro fisso a tempo indeterminato come benzinaio, ma non riesce a trovare una casa in cui vivere da solo, in autonomia. 48 anni, tunisino, la storia di Sghaier Ben Abdallah è in parte simile a quella di tanti altri cittadini che fanno fatica a trovare un alloggio in affitto, ma c’è di più. Dall’inizio dell’anno per ben due volte Sghaier si è trovato a ricevere dei no per il colore della sua pelle e per la sua religione

Storie di razzismo e pregiudizi che non fanno demordere Sghaier. Attualmente vive in una casa condivisa con altri inquilini, composta da tre camere ognuna impegnata da due persone. Una situazione precaria, che non gli consente di stare tranquillo

Del caso di Sghaier si è interessato anche il Comune, che gli ha messo a disposizione una camera autonoma a Casa a Colori, una struttura a carattere alberghiero

L’alloggio è tuttavia temporaneo e Sghaier chiede, a chi può, di aiutarlo