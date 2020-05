“Se tutto andrà come ci auguriamo quei tempi previsti, ad esempio il primo di giugno per bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti, potranno essere anticipati”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al Tgr Rai, spiegando che la riapertura “deve andare di pari passo con una curva epidemiologica che non torni ad essere preoccupante”. Tali settori stanno subendo più di altri la crisi dovuta all’emergenza Coronavirus e una loro chiusura fino al primo di giugno sarebbe una vera e propria condanna. Il Presidente regionale ha poi toccato anche il tema dei centri estivi, prevedendo una loro possibile riapertura per il prossimo mese. “Stiamo lavorando per questo e l’impegno sarà massimo proprio per garantire servizi alle famiglie. Stiamo discutendo – ha aggiunto – ormai è pronto un piano di intervento per cercare di capire come possiamo garantire da un lato sicurezza e dall’altro servizi che sono indispensabili nei prossimi mesi”.