La Polizia è riuscita, identificando il veicolo, a risalire all’uomo che lo scorso 19 gennaio aveva inseguito e accoltellato una persona al casello autostradale di Campogalliano. Si tratta di un 46enne italiano residente nella nostra provincia che ora si trova agli arresti domiciliari su ordinanza del giudice per le indagini preliminari. L’uomo a bordo della propria auto aveva inseguito e tentato di speronare lungo la corsia nord del tratto autostradale A 22 il veicolo di un cittadino di Campogalliano che era in viaggio con la moglie. Arrivati al casello il criminale aveva forzato la vittima a scendere dal mezzo per accoltellarlo all’addome. I soccorsi chiamati dalla moglie hanno permesso all’uomo di cavarsela con una prognosi di 40 giorni. Dopo l’atto criminale l’uomo era fuggito ma le indagini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica della Questura di Modena passando per l’identificazione del veicolo, risultato essere di proprietà del criminale, hanno permesso di individuare il responsabile che ora si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.