Nel video l’intervista a Matteo Gozzi, Direttore artistico programma musicale del Festival

Con la bella stagione il territorio modenese si trasforma in una vetrina di spettacoli all’aperto in cui le arti sono padrone di casa, come nel caso di Arti Vive Festival che torna ad accendere gli angoli di Soliera, comune modenese dal fascino medievale. La 17esima edizione dell’evento avrà inizio il 4 luglio per concludersi l’11 luglio, invece a Modena, ai Giardini Ducali. Ma non sarà la musica l’unica protagonista del Festival, perché come sottolinea il titolo stesso, a brillare saranno ..le arti. Quindi Teatro e tante performance

Un programma che seleziona non solo artisti a livello internazionale, ma ricerca e propone anche quelli a livello nazionale e altri provenienti dallo stesso nostro territorio

Una specificità che va oltre lo spettacolo. Il Festival sarà anche ecosostenibile