Nel video l’intervista a Giovanni Casaletti, Direttore Servizio Igiene pubblica Ausl Modena

L’influenza ha risparmiato i festeggiamenti di fine anno ma tra la fine di gennaio e la metà di febbraio non saremo così fortunati perché è in arrivo un primo periodo epidemico. A livello regionale sono stati registrati 321 casi di sindrome influenzali con una incidenza pari a 4.48 casi per mille assistiti, in linea con i dati nazionali. L’incidenza più elevata si è osservata nella fascia di età tra 0 e 4 anni con 15.56 casi per mille assistiti. Nonostante questo in tutta Emilia Romagna e nella provincia di Modena non sono stati segnalati casi gravi mentre a livello nazionale sono stati 6 quelli gravi di cui due decessi.