Dopo un breve tentativo di fuga un magrebino 25enne è stato braccato e arrestato dai Carabinieri. È accaduto sabato al parco Amico di Sassuolo. L’uomo, trovato in possesso di 4 dosi di cocaina ha anche opposto resistenza colpendo con una gomitata al volto un militare. Lo stesso giorno sempre i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione per un 25enne di Castelnuovo Rangone. Il ragazzo deve espiare oltre sei anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di armi. Reati commessi sino al 2018