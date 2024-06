C’è anche un modenese tra i due campioni italiani Speed 2024 di velocità in verticale.

Si tratta del 18enne modenese Daniele Balestrazzi e della scandianese Giulia Randi, azzurra attualmente impegnata a Budapest nelle qualifiche Olimpiche per Parigi 2024.

Il campionato di velocità dell’arrampicata è stata organizzato dalla Fasi al Just Climb di Reggio Emilia, vedendo sfidarsi tutti gli azzurri di specialità con prove che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Nella finale maschile, un caduta dell’avversario Alessandro Boulos e la resistenza del modenese Daniele Balestrazzi, portacolori dell’Equilibrium, gli hanno permesso di forgiarsi del titolo italiano nella categoria senior, dopo quello under 14 e under 18, lasciando sul terzo gradino del podio il campione del mondo Matteo Zurloni

Oltre al modenese, il tricolore nella run femminile, dopo una gara molto combattuta, se l’è aggiudicato la scandianese Giulia Randi dell’Esercito, che replica l’ottimo tempo aggiudicandosi un titolo italiano che le mancava in palmares. Ritenuta l’arrampicatrice italiana più veloce di sempre, l’azzurra sarà a Budapest da giovedì a domenica per cercare di conquistare un ticket per Parigi 2024