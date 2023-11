Nel video la conferenza-stampa di Antonio Pergreffi, Capitano Modena Calcio

C’è aria di derby in città, perché sabato prossimo arriva al Braglia la Reggiana di Nesta. Una sfida che non si disputa in casa dei canarini dal 6 settembre 2021, quando terminò 1-1. Curva Montagnani esaurita in meno di 2 ore per questo match scoppiettante.

Rimangono sei gli infortunati per Bianco, che non avrà neanche lo squalificato Abiuso. Il capitano Pergreffi ha anche risposto alle parole del giocatore della Reggiana Cigarini, che aveva snobbato il Modena ritenendo il vero derby per i granata quello con il Parma.