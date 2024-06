Nel video l’intervista a Marcello Bianchi – Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il livello del fiumi modenesi è in calo. Anche se la situazione va gradualmente migliorando resta in vigore per tutta la giornata l’allerta di colore arancione per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, mentre continua anche l’allerta Gialla per temporali, previsti soprattutto nelle aree montane: non sono previsti particolari eventi meteo, anche se non si escludono temporali isolati, ma c’è grande attenzione per il transito delle piene dei fiumi nelle aree di pianura. Osservato speciale, in queste ore, continua ad essere il Secchia nel Modenese che ha superato i livelli di attenzione. Al momento, infatti, ancora non pè stata predisposta la riapertura di Ponte Alto e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, che restano ancora interdetti al traffico. Rimane chiusa anche via Curtatona con il ponte sul torrente Tiepido mentre alle ore 8,30 è stato riaperto il ponte di Navicello Vecchio sulla strada provinciale 255, sul fiume Panaro. Resta chiuso ponte Pioppa a San Possidonio sulla strada provinciale 11 a causa della piena del fiume Secchia, che ha comportato nella serata di lunedì anche la chiusura di Ponte Motta a Cavezzo, sulla strada provinciale 468. Via Curtatona, con il ponte sul fiume Tiepido, sarà transitabile probabilmente nella giornata di giovedì 27 giugno, non appena terminate le operazioni di pulizia. Per tutta la notte è stato attivo il monitoraggio del nodo idraulico modenese e prosegue anche nelle prossime ore. Ieri la piena del Secchia ha superato ampiamente soglia 3 a Ponte Alto raggiungendo gli 11,06 metri alle 16.30 e transitando lentamente nella notte.

In miglioramento anche la situazione a Campogalliano dove nella giornata di ieri sono state evacuate tre famiglie. Un quarto nucleo, inoltre, è stato allontanato dalla loro abitazione per questioni di sicurezza questa notte. Per quanto riguarda la situazione delle strade provinciali, resta ancora chiusa per frane e smottamenti la strada provinciale 26 in località Due Querce nel Comune di Pavullo e, sempre sulla strada provinciale 26 si transita a senso unico alternato in un altro tratto un compreso nel territorio comunale di Guiglia.