Per l’arrivo della perturbazione atlantica che avrebbe un po’ alleviato l’afa di questi giorni bisognerà attendere ancora: inizialmente prevista per giovedì 1° agosto, nella realtà la perturbazione ritarderà almeno di circa 36 ore, quando porterà con sé temporali.

Fino almeno a venerdì, però, anche in Emilia-Romagna.si registreranno temperature record. Bologna, ad esempio, in questi giorni è una delle città italiane con il “bollino rosso” per l’allerta caldo.

Saranno proprio giovedì e venerdì le giornate più torride, con l’apice della canicola africana, anche nel Nord Italia, con punte superiori ai 35-36°, mentre in Toscana, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna si arriverà a picchi di 39-40°.

E se è caldissimo di giorno, non va meglio di notte, quando si verifica il cosiddetto fenomeno delle “notti tropicali”: la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi.

L’anticiclone africano Caronte, poi, darà finalmente un po’ di tregua. Per la Pianura Padana, i meteorologi prevedono l’arrivo dei primi temporali nella serata di venerdì e, a seguire, anche nel corso del fine settimana, sia sabato che domenica, il che permetterà un leggero affievolimento delle temperature.

Ma da lunedi prossimo, di nuovo caldo.