All’interno le interviste a

Prof. Giovanni Pellacani (Direttore della Dermatologia del Policlinico)

Dott.ssa Laura Bonzano (Allergologa AULS e Policlinico di Modena)

Con la primavera sbocciano anche i problemi per le persone che soffrono di allergia. Posto che quelli da Covid-19 sono simili a sintomi allergici, è importante distinguere bene l’allergia dal Coronavirus e non confonderli. Sono due i sintomi che potrebbero causare il Covid – 19 come ci spiega il Prof. Giovanni Pellacani Direttore del Reparto di Dermatologia preso il Policlinico di Modena.

L’allergia si manifesta con interessamento di naso e occhi, con rinorrea, cioè perdita di liquidi dal naso e lacrimazioni da entrambi gli occhi, a differenza di quelli da Covid-19.