Nel video, Marco Zanni Direttore Coldiretti Modena

E’ allarme tra gli agricoltori emiliano romagnoli per una nuova calamità, l’invasione di cavallette, insetti capaci di divorare non solo le coltivazioni di erba medica e foraggi ma anche la frutta in maturazione sugli alberi, in primis pesche, susine e albicocche tardive. A denunciarne gli attacchi in Emilia Romagna, la Coldiretti. Di certo si tratta di una nuova grave criticità che arriva sulle spalle dei coltivatori già molto provati da passati disastri, tra siccità da una parte e alluvioni e grandine dall’altra

Il fenomeno, spiega Coldiretti, è sollecitato dalle alte temperature che stanno soffocando anche la nostra regione e sta spingendo molti agricoltori ad accelerare nelle operazioni di raccolta per evitare di perdere l’intera produzione, anche sul nostro territorio, seppur ancora questo non abbia subito l’attacco di tali insetti. Ma la preoccupazione è molto forte

Il ritorno delle cavallette è solo l’ultimo effetto dei cambiamenti climatici che hanno causato la diffusione di insetti alieni in Italia provocando danni per oltre un miliardo all’anno all’agricoltura con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico