Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna, in gravissime condizioni un uomo trovato nel cuore della notte lungo via Giardini, a Pavullo. Si tratta di un marocchino di 32 anni che ora lotta tra la vita e la morte, sul suo corpo ferite da arma da taglio e una profonda ferita alla testa. Pare che il giovane sia stato accoltellato con diversi fendenti e non si esclude che sia stato colpito anche con un bastone. L’uomo è stato trovato privo di sensi lungo la strada, in località Chiozza, nei pressi del polo ceramico. L’allarme è scattato intorno all’una di notte e sembra che a chiamare i soccorsi sia stato un amico del ferito, allertato dalle urla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Date le sue condizioni, è stato richiesto per il marocchino anche l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato a Bologna. Le indagini sul caso sono a carico dei Carabinieri di Pavullo, che questa mattina hanno svolto gli opportuni approfondimenti sul luogo del ritrovamento, concentrandosi in particolare nello stabile al civico 219. Il giovane potrebbe essere stato aggredito forse al culmine di un litigio, ma non è certo cosa l’abbia scatenato. I militari hanno quindi identificato un possibile sospettato, portato in caserma. L’aggressore dovrà rispondere di tentato omicidio