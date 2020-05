Nel video l’intervista a Sergio Venturi, commissario ad acta emergenza Coronavirus

Le parole del commissario straordinario Sergio Venturi accompagnano uno dei giorni più soddisfacenti nella lunga battaglia della nostra regione contro il Coronavirus. Sono infatti 108 i casi riscontrati in Emilia Romagna, a fronte di 459 guariti, un differenziale mai così sorridente da quando è cominciata l’epidemia, che si riscontra anche nel totale dei casi attivi, 8011 grazie ai meno 380 di oggi. A Modena la curva non ha mai raggiunto dati così bassi da due mesi a questa parte, con il record di appena 6 nuovi casi riscontrati che portano il totale a 3.772, anche se contano 5 decessi sugli appena 29 totali della regione: di questi 6 sono residenti nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 2 in quella di Reggio Emilia, 8 in quella di Bologna, 3 in quella di Ferrara e i 3 restanti in Romagna. Ma il commissario Venturi ha spiegato come i 108 casi siano in larga parte riscontrati fra gli operatori sanitari sottoposti a un secondo tampone. Altro dato positivo arriva dalle persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.435, -293 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 173 (-3). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-90).