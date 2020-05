Nel video l’intervista a Sergio Venturi, commissario ad acta emergenza Coronavirus

Un’altra giornata con il virus sotto controllo prende per mano la fase di uscita dal contagio della nostra Regione. Sono 111 i casi registrati in Emilia Romagna, che portano il totale poco sotto a quota 27mila, anche se ben 69 di questi sono fra Piacenza e Bologna, dove si sono estesi i tamponi anche ai congiunti dei positivi. Ma è ancora una volta il dato dei guariti a dare segnali incoraggianti, con altri 361 emiliano romagnoli che hanno sconfitto il Coronavirus. Un numero che porta il differenziale fra i guariti complessivi e i malati effettivi a 7.431, fra i più alti in tutta Italia. E diminuiscono sia le persone in terapia intensiva, che sono rimaste 163, che quelle ricoverate negli altri reparti Covid, con un calo di altre 46 unità. La curva rimane bassa, per non dire bassissima, anche a Modena, dove dopo i 6 casi di ieri se ne registra appena uno in più (7), a fronte di 4 decessi dei 31 totali della regione, così divisi: 8 a Piacenza, 2 a Parma, 4 a Reggio, 8 a Bologna e 5 in Romagna. In un momento in cui il virus è sotto controllo, il commissario Venturi ha parlato anche della terapia col plasma iperimmune, su cui la Regione si è espressa con cautela: il commissario, al suo penultimo giorno di incarico, ha annunciato che la sperimentazione comincerà presto anche nella nostra regione.