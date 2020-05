Sono solo 35 i nuovi casi positivi al coronavirus riscontrati oggi in Emilia-Romagna, cinque quelli della Provincia di Modena dove si contano anche tre decessi. In tutto in Regione le vittime odierne sono state 13 (stesso numero di ieri): 6 uomini e sette donne. 4 erano residenti nella provincia di Piacenza e altri 4 in quella di Bologna; una vittima si conta a Ferrara e a Forlì-Cesena (in territorio cesenate). Nessun decesso invece a Parma, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini. Più della metà dei nuovi casi si concentra nelle province occidentali. Piacenza e Parma contano rispettivamente 11 e 13 malati in più: ben 24 sui 35 totali. Solo un nuovo malato è stato trovato a Bologna, quattro sono quelli riscontrati in tutta la Romagna. Per trovare un incremento di nuovi casi così basso bisogna tornare indietro al 25 febbraio quando la campagna di test era iniziata da soli due giorni. Intanto le guarigioni viaggiano verso quota 18 mila, sono 153 quelle odierne fra Piacenza e la Romagna; mentre i casi attivi, scesi di altre 131 unità rimangono, 5.525. I dati incoraggianti dicono che i sacrifici dei cittadini hanno dato i loro frutti. Ora starà ancora a loro fare sì che il virus non si ripresenti adottando comportamenti virtuosi.