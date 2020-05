All’interno l’intervista a Simone Setti (affiliato Tecnocasa)

E’ ancora presto per capire quale impatto avrà il Coronavirus sul mercato immobiliare della nostra provincia. Le agenzie di compravendita hanno potuto riaprire lunedì i battenti con la fase due e i prossimi mesi saranno decisivi per capire come si comporteranno i clienti.

Al momento nelle previsioni non c’è, come effetto della pandemia, il possibile rialzo dei prezzi degli immobili in provincia, ma le difficoltà lavorative potrebbero rendere più difficile avere garanzie bancarie per stipulare i mutui.

In ogni caso l’emergenza ha rimesso al centro, ancora di più durante il lockdown, il valore affettivo della casa.