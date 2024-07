La buona notizia che il Carpi aspettava è arrivata ieri in serata: Simone Saporetti resta in maglia biancorossa.

Stretta di mano, sulla Riviera Romagnola, tra il bomber e il patron del Carpi, Claudio Lazzaretti: Saporetti sarà lunedì in sede per le visite mediche e la firma del contratto biennale, che lo legherà al Carpi fino al 30 giugno 2026.

Saporetti ha così deciso di mettersi in gioco in serie C, tra i professionisti, rinunciando ad un ingaggio superiore che gli avrebbe garantito il Ravenna, ricco e ambizioso, ma pur sempre in serie D.

Del resto, con i 23 gol segnati nella passata stagione, Saporetti era un assoluto “pezzo da 90” del mercato della serie D, ma lui – a 26 anni – vuole provare giustamente a sfondare anche in C, dopo una precedente doppia esperienza nel 2022-23, con Trento e Renate, al di sotto delle aspettative e dei gol segnati (furono solo 6 in 33 partite).

La conferma di Saporetti è un doppio ottimo segno: innanzitutto per il tecnico Cristian Serpini, che lo voleva ancora fortissimamente, e poi per i tifosi, che ora sanno che la società farà il possibile per allestire una squadra competitiva. Con l’obiettivo di arrivare a 500 abbonati al “Cabassi”.