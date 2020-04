La persona deceduta oggi a Modena è un uomo di Formigine. Dei 29 nuovi casi positivi, sono 26 in isolamento domiciliare, 3 ricoverati in altri reparti e nessuno ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Crescono anche i guariti: 51 in più rispetto a ieri quelli clinici, altri 50 quelli risultati negativi al doppio tampone. In totale sono così 1433.