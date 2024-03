Nel video l’intervista a Cristian Serpini, Allenatore Ac Carpi

E’ un’altra prova di forza quella che dà il Carpi ad Agliana, con la quinta vittoria di fila che permette ai biancorossi di festeggiare la Pasqua in vetta a +2 sul Ravenna, vittorioso 3-0 sul campo del Mezzolara. Le firme sono quelle di due difensori, capitan Calanca che la sblocca in avvio e Zucchini, inserito per l’infortunato Rossini, che dopo il pari toscano la decide a metà ripresa. Senza Cortesi, ko per la gastrite, il Carpi comincia alla grande e alla prima chance dal corner di Mandelli è Rossi a fare da sponda per il tocco vincente di Calanca. I biancorossi giocano alla grande, Valentini deve dire di no due volte a Saporetti e Rossi poi prima del riposo Pupeschi salva sulla linea il 2-0 ormai fatto di Sall.

Ma nella ripresa, condizionata da un vento di bora fuori controllo, l’Aglianese entra meglio e Mascari approfitta di un rinvio corto della difesa biancorossa per pareggiare. Il Carpi sbanda, Lorenzi vola su Viscomi per evitare il sorpasso, poi lentamente sale di tono la squadra di Serpini, con i cambi di Beretta e Arrondini, che chiama di testa Valentini al volo. Ma al 21’ il portiere nulla può quando Zucchini incorna libero da due passi l’assist al bacio di Saporetti. Nei 25’ finali il Carpi controlla bene, Mandelli sfiora il tris e all’86’ Remedi cicca la palla del possibile pari. Poi comincia la festa con i tifosi arrivati da Carpi.

Ora c’è lo stop pasquale e il 7 aprile alla ripresa il Carpi ospiterà il Progresso, lanciato da 2 vittorie di fila, mentre il Ravenna se la vedrà col Forlì terzo ma a -7 dalla vetta dopo l’1-3 col Lentigione.