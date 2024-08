Come ampiamente previsto, si annuncia il primo fine settimana da bollino nero per il traffico su strade e autostrade in direzione vacanze. E’ l’inizio del grande esodo di agosto.

In particolare, il bollino nero è riservato alla mattina di domani, sabato 3 agosto: si prevede traffico congestionato, code e ingorghi un po’ su tutta la rete autostradale italiana, in particolare sull’Autostrada del Sole A1, con il transito a Modena Nord e Modena Sud e la successiva diramazione da Bologna verso l’A14, verso Ancona e Taranto.

Previsto traffico intenso anche sull’Autostrada del Brennero, la A22, con possibili lunghe code in ingresso a Modena.

Sul territorio modenese ci saranno ben 12 pattuglie (tre per ogni quadrante orario) della Polizia Stradale di Modena Nord a vigilare sul traffico.

Sui tratti autostradali modenesi non sono previsti cantieri fissi.

In Emilia-Romagna, l’Anas segnala probabile traffico critico anche sulla Strada Statale Romea, che collega Venezia a Ravenna.

La situazione per domani migliorerà leggermente nel pomeriggio – il bollino da nero diventa rosso – e in serata, dove è previsto bollino verde e circolazione regolare.

Situazione critica anche domenica mattina – bollino rosso -, ma le cose miglioreranno nel pomeriggio e in serata.

D’altra parte, si registrerà anche un primo controesodo: bollino giallo per sabato mattina e per domenica mattina e pomeriggio.

Il divieto di transito ai mezzi pesanti è in vigore già dalle 16 alle 22 di venerdì e continuerà dalle 8 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.