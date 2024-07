400mila biglietti polverizzati in poche ore dall’apertura delle vendite generali: impazza la Blasco mania in vista del tour live del 2025, con i fan del rocker di Zocca che hanno di nuovo deciso di prenotarsi con largo anticipo e il consueto entusiasmo, per eventi che per tutti sono diventati più di semplici concerti. I numeri, già eccezionali, raggiunti dal Vasco Live 2025, cadono a meno di dieci giorni dalla conclusione del trionfale tour estivo che ha coinvolto 600mila persone in tredici date, tutte sold out. Un Vasco Rossi ‘mania’ che continua a far registrare record, perché dopo i sold out delle ultime date di Milano e Bari si è toccata e superata la quota record del milione di biglietti venduti nel solo 2024, segno di un successo che continua a non avere eguali. Il nuovo tour ‘Vasco Live’ vedrà il Komandante in concerto l’11 e 12 giugno 2025 a Bologna allo Stadio Dall’Ara, partirà il 31 maggio e 01 giugno dallo Stadio Olimpico di Torino per poi toccare il 5 e 6 giugno Firenze alla Visarno Arena, il 16 e 17 giugno Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, il 21 e 22 giugno Messina allo Stadio San Filippo e il 27 e 28 giugno Roma allo Stadio Olimpico. ‘Ho scelto il rock come mezzo di espressione perché dà libertà di interpretare anche con il corpo, gesti, sguardi, mosse, provocazioni’, dice Vasco ai suoi fans, “ha un linguaggio diretto senza sfumature, bianco o nero. Il mio è un popolo rock e sono entusiasta di rappresentarlo”. Un abbraccio reciproco, anche ora che Vasco è nella sua Zocca per riposare, ma sempre attorniato dal suo ‘popolo del Blasco’