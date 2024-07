Le vacanze estive sono dietro l’angolo e purtroppo anche il rischio di incorrere in qualche truffa online. Dalle frodi con le carte di credito al phishing sui social media le trappole del web incastrano spesso anche i giovanissimi, per questo motivo la Polizia di Stato e Airbnb hanno stilato un vademecum per aiutare i cittadini a destreggiarsi nella prenotazione delle vacanze estive. Spesso, infatti, nonostante le promettenti foto presenti sui siti di vacanze sono sempre numerosi gli italiani e anche i modenesi che si ritrovano a fare i conti con case vacanze fantasma o strutture fatiscenti. Secondo il Report 2023 delle attività della Polizia Postale e l’anno scorso si è registrato un considerevole aumento dei tentativi di truffa online in Italia, con una crescita di questi reati del 6%. 1 utente su 5 dichiara di aver subìto almeno una truffa mentre faceva acquisti in rete, percentuale che sale al 33,1% nella fascia d’età 25-34 anni: ciò significa che 1 giovane su 3 è caduto nelle “trappole” dell’e-commerce. Ma come fare per evitare le truffe online: prima di tutto bisogna fare attenzione a prenotare le proprie vacanze su siti ufficiali; non cliccare su link sconosciuti; diffidare poi dalle offerte troppo convenienti e prendersi il tempo di esaminare i dettagli dell’annuncio; mai pagare con il bonifico bancario ma al contrario preferire la carta di credito che offre maggiori tutele e controllare sempre le recensioni per farsi un’idea dell’esperienza vissuta dagli altri utenti. Inoltre, proprio allo scopo di aiutare i cittadini ad aprire gli occhi verso le truffe informatiche che la camera di Commercio di Modena nella giornata di domani terrà un incontro su queste tematiche, alla presenza del capo della Polizia Postale Nazionale