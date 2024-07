Nel video l’intervista a Gianni Richeldi

La criminalità colpisce ancora. Questa volta, ci spostiamo nel quartiere San Faustino di Modena. A parlare è Gianni Richeldi, un papà modenese che non nasconde la preoccupazione per i propri figli, di 14 e 16 anni, dopo che nel tardo pomeriggio di giovedì scorso hanno subito un tentativo di rapina del monopattino mentre acquistavano un gelato alla Mukkeria di viale Corassori. Quando uno dei due ha tentato di allontanare il balordo, un uomo molto più grande di loro, quest’ultimo li ha rincorsi con un coccio di bottiglia tra le mani. Solo un anno fa si è verificato un episodio simile. La cosa più sconcertante per Richeldi è che nessuno dei tanti adulti presenti in quel momento alla scena è intervenuto a difesa dei due minorenni. Quell’uomo avrebbe potuto ferirli. Quell’uomo avrebbe potuto ferirli. Per il cittadino, il quartiere sarebbe diventato invivibile, tra spacciatori e furti quotidiani.