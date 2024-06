Nel video, le interviste a:

È stato Emanuele Orsini, da poco eletto presidente Nazionale di Confindustria, l’ospite dell’assemblea di Ucima, l’associazione degli industriali del packaging. Un settore che sta andando in controtendenza rispetto alla frenata complessiva dell’industria italiana, registrando numeri a segno più anche nell’ultimo bilancio. Nel corso dell’assemblea, Riccardo Rivanna è stato confermato come presidente di Ucima per il biennio 2024-2026 e ha lanciato un appello all’Europa affinché il settore venga tutelato. E all’Europa, a pochissimi giorni dal voto, guarda anche il numero uno degli industriali, Emanuele Orsini, nella sua prima uscita modenese da quando è stato eletto presidente di Confindustria. L’industria deve tornare al centro dell’agenda europea, ha detto, esponendo il suo piano per i prossimi anni. Nel suo intervento, Orsini ha toccato anche temi che riguardano strettamente i confini italiani, come il decreto industria 5.0, attesissimo dagli industriali, ma che diventerà attuativo solo entro il 30 giugno, con la possibilità, a causa dei tempi tecnici, di usufruirne solo entro il 2025. Non è mancato poi uno sguardo anche al futuro di Maserati.