Nel video Lucia Cavazzuti Direttore delle cure primarie Ausl Modena, Gianfranco Amendola Coordinatore CAU Modena e Camilla Barbi Medico CAU Modena

Il luglio del 2024 è già entrato nella storia climatica di Modena come il terzo più caldo da quando esistono le rilevazioni, ovvero il 1800. E agosto si è aperto sulla stessa scia calda, con la breve e quasi impercettibile interruzione dei temporali di mercoledì. Condizioni climatiche che si riflettono anche sulla salute, tanto che il CAU di Modena, il centro di assistenza e urgenza, ha rilevato un aumento di accessi legati direttamente o indirettamente al grande caldo

Le previsioni meteo non segnalano tregue all’orizzonte: il finesettimana che si sta per aprire sarà uno dei più caldi dell’estate, con temperature massime a Modena che potranno arrivare anche a 39°. Una condizione climatica che si manterrà stabile e bollente anche per tutta la prossima settimana. La possibilità di incontrare problematiche aumenta ed è importante proteggersi, evitando di uscire nelle ore più calde della giornata, ma non solo

A dover prestare maggiore attenzione, categorie fragili, come bambini e anziani, ma anche persone affette da patologie croniche, come ipertesi, ipotesi o diabetici. In caso di colpo di calore è importante riconoscere i sintomi e rivolgersi al CAU