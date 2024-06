Ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo della 40enne. Saranno perciò le risposte del medico dell’istituto di medicina legale di Modena che chiariranno circostanze e cause dell’atroce morte della donna.

Ancora tanti sono i punti scuri da chiarire. Come, ad esempio, se Paltrinieri avesse premeditato il delitto oppure no. Per la Procura di Modena l’uomo l’aveva già preparato, mentre il Gip, che ieri ha convalidato l’arresto del 48enne indagato per omicidio volontario e la custodia cautelare in carcere, al momento esclude l’aggravante della premeditazione.