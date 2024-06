Nel video l’intervista a Vincenzo Colla, Assessore regionale allo Sviluppo e Lavoro

Come preannunciato si è svolto ieri un tavolo regionale per discutere della spinosa situazione dell’azienda del biomedicale Mozarc Medical – ex Bellco di Mirandola nella bassa pianura modenese dove si è aperta una nuova fase per il futuro dello stabilimento e l’occupazione dei lavoratori. Presenti rappresentanti della azienda, di Confindustria Emilia Centro, sindacati, rappresentanti dei lavoratori, enti locali. L’esito finale con il testo sottoscritto – ha spiegato Vincenzo Colla, Assessore regionale allo Sviluppo e Lavoro è merito della compattezza delle istituzioni, ma soprattutto della fermezza e delle iniziative di mobilitazione fatte dai lavoratori con le loro organizzazioni sindacali. L’azienda Mozart Medical da parte sua si è impegnata a dare attuazione a un processo di reindustrializzazione del sito al fine di preservarne la continuità industriale anche attraverso l’individuazione di possibili acquirenti: al contempo non darà corso ad azioni unilaterali fino alla individuazione di una soluzione industriale, produttiva e occupazionale. L’esito della riunione di ieri in viale Aldo Moro sarà portata anche all’appuntamento convocato per martedì 9 luglio a Roma nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy