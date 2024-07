Sarà il prestigioso Diego Armando Maradona di Napoli il teatro della prima sfida ufficiale della nuova stagione del Modena di Pierpaolo Bisoli: i canarini affronteranno gli azzurri di Antonio Conte, sabato 10 agosto con fischio d’inizio alle 21:15, nel match valevole per i 32esimi della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. A rendere noto il tabellone, la Lega Serie A che ha ufficializzato anche la copertura televisiva della partita, visibile in chiaro su Italia 1. I canarini torneranno quindi nella città partenopea esattamente 6293 giorni dopo l’ultima volta: era il 19 maggio 2007 quando al San Paolo, Tamburini rispose a Sosa, fermando i padroni di casa sull’1-1, nella 39esima giornata di Serie B. La vincente tra Modena e Napoli si scontrerà successivamente con la vincente del match tra Parma e Palermo. Intanto, Il mosaico gialloblù comincia ad arricchirsi e rinforzarsi: definito l’arrivo del difensore ex Atalanta e Milan Mattia Caldara, ieri la conferma di Thomas Alberti, attaccante classe ’98 reduce dall’esperienza al Fiorenzuola in C, in cui ha totalizzato 10 gol. Tra i pali, invece, è arrivato in prestito secco dall’Atalanta il classe 2003, Jacopo Sassi. Annullata, infine, l’amichevole in programma sabato 3 agosto allo stadio Braglia contro i greci dell’Asteras Tripolis.