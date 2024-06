Nel video le testimonianze di alcuni commercianti

Ritrovarsi barricati dentro le proprie attività commerciali, senza via d’uscita, perché là fuori oltre porta e vetrine in pochissimi minuti si è accumulato più di un metro d’acqua. Nemmeno il tempo di realizzare, che l’onda di fango e di detriti ha travolto tavoli, sedie, attrezzature tutte finite sott’acqua, molte delle quali andate danneggiate. Il fango arriva fino alle ginocchia, i sacchi di sabbia non riescono a trattenere la potenza della corrente. E così la strada si trasforma in un fiume in piena. Ancora una volta. Un vero e proprio incubo quello che i commercianti di via Marchiani stanno vivendo da poco più di 24 ore. Muniti di pale e stivali, si sono messi al lavoro fin da subito per cercare di ripristinare tutto, il prima possibile, e ripartire.