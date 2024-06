Intervento dei Vigili del Fuoco a Fiorano Modenese. Intorno alle 22 di ieri sera un vasto incendio si è sviluppato in un capannone di via Monelli. A fuoco imballaggi e olio per stampa all’interno di una ditta. Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco di Sassuolo che ha richiesto il supporto di altri tre gruppi. Con l’ausilio di cinque automezzi e del tecnico reperibile, l’incendio è stato controllato evitando la propagazione alle imprese attigue. L’intervento è terminato dopo quattro ore di lavoro, intorno alle 2 di notte.